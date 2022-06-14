ذكرت صحيفة (بارسا يونيفرسال) الإسبانية اليوم /الثلاثاء/ أن موافقة جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة لكرة القدم، على خفض راتبه للبقاء ضمن الفريق يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في مساعدة النادي على موازنة الرواتب، على الرغم من أنه قد لا يساعد إدارة النادي بالضرورة في سعيهم وراء الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي و البرازيلي رافينها دياز.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه يدرك الوضع الاقتصادي للنادي، وباعتباره اللاعب الأعلى أجراً في معسكر برشلونة في الوقت الحالي، فهو على استعداد لخفض راتبه من أجل مساعدة النادي في تسجيل لاعبين جدد.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيرارد بيكيه اجتمع مع المدير الفني تشافي هيرنانديز، خاصة أن الأخير لا يبدي اهتماما كبيرا لبيكيه في ضوء مشاكل إصابته، على الرغم من حرص اللاعب على إثبات خلاف ذلك من خلال البقاء في كامب نو.

وأضافت أنه من بين سلسلة الوعود التي قدمها بيكيه خلال الاجتماع، أن حياته الشخصية لن تؤثر على أدائه على أرض الملعب ، خاصة بعد انفصاله عن نجمة البوب ​​الكولومبية شاكيرا ، وأنه سيقدم كل ما لديه من أجل الفريق .. كما وعد تشافي أيضًا بعدم الظهور علنًا لفترة من الوقت.

وأكد لزميله السابق في الملاعب ومديره الفني الحالي إنه سيساعد الفريق بكل طريقة ممكنة وبأي شكل يراه المدرب مناسبًا، وسيستمر مع الفريق لعام آخر على الأقل.

ويتبقى في عقد بيكيه مع برشلونة موسمان، وكان اللاعب ضمن أكثر من خفضوا راتبهم بالفعل، وعلى الرغم من ذلك تريد الإدارة تخفيضه من جديد.

جدير بالذكر أن بيكيه عانى في الأسابيع الماضي من الانفصال عن شريكته شاكيرا، وكثرت الأخبار حول خيانته لها في وسائل الإعلام.