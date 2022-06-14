ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الإيطالية إلى أكثر من 4% لأول مرة منذ كانون الثاني/يناير 2014 وذلك بسبب الغموض المحيط بطريقة تعامل البنك المركزي الأوروبي مع ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول الأعلى مديونية في منطقة اليورو مثل إيطاليا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العائد على سندات الخزانة العشرية الإيطالية ارتفع اليوم بمقدار 24 نقطة أساس إلى 005ر4% ليتسع الفارق مع العائد على السندات العشرية الألمانية وهي السندات القياسية لأسواق المال الأوروبية إلى 240 نقطة أساس، مما يشير إلى أن المتعاملين يراهنون على تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي.

ويراهن المتعاملون في أسواق المال على ارتفاع سعر الفائدة الأوروبية بمقدار 171 نقطة أساس بنهاية العام الحالي، مقابل رهانهم على ارتفاعه بمقدار 140 نقطة أساس فقط قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي.