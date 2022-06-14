صرح الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك في رسالة داخلية للموظفين أن الشركة واجهت "ربعا سنويا صعبا للغاية" حيث كافحت مع تعطل سلاسل الإمداد، وناشد العاملين المساعدة في إعادة الشركة إلى المسار الصحيح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماسك قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني خلال نهاية الأسبوع "لقد كان هذا ربعا صعبا للغاية، في الأساس بسبب سلاسل الإمداد وتحديات الإنتاج في الصين.. لذلك نحن بحاجة إلى بذل الجهود بقوة من أجل التعافي".

وقال ماسك إن مصنع الشركة في مدينة شنغهاي الصينية، والذي تسبب في بطء الإنتاج في الأسابيع الأخيرة بسبب القيود الصارمة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد19-) بدأ يعود إلى كامل قوته، كما يقوم مصنع مدينة أوستن بولاية تكساس بزيادة الإنتاج أيضا.

وأشار ماسك الأسبوع الماضي إلى أن مصنع تيسلا في العاصمة الألمانية برلين أنتج تقريبا ألف سيارة كما سجل مصنع الشركة في مدينة فيرمونت بولاية كاليفورنيا إنتاجا يوميا قياسيا.

وتراجع سهم تيسلا بنسبة 2ر7% في الساعة 24:10 بتوقيت نيويورك، وسط تراجع كبير للسوق. وقد تراجع سهم الشركة بنسبة 34% هذا العام حتى إغلاق السوق يوم الجمعة الماضي.