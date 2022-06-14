أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في تعزيز قطاع الأسلحة الأوروبي في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال في افتتاح معرض تكنولوجيا الدفاع والأمن في باريس" وجود استراتيجية أوروبية أمر جيد لاقتصادنا، وسوق وظائفنا وسيادتنا".

ودعا أوروبا لاستثمار المزيد في القدرات الدفاعية، بدلا من إنفاق الأموال على المعدات العسكرية المستوردة من الخارج.

وأضاف ماكرون أنه سوف يكون من الضروري تعزيز التعاون ووضع إطار موحد لشركات الأسلحة الأوروبية لكي تصبح أكثر تنافسية مقارنة بالولايات المتحدة.

ويشار إلى أن ماكرون يؤيد وضع استراتيجية دفاع أوروبية مستقلة مكملة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ أعوام. كما أعلن عن مراجعة للإنفاق العسكري في فرنسا، من أجل الاستعداد بصورة أفضل للتهديدات.

قال" علينا أن نتحرك نحو اقتصاد الحرب". وأضاف أنه سوف يتعين على قطاع الأسلحة التحرك بصورة أسرع للايفاء باحتياجات الجيش وتوصيلها سريعا، في حالة التكنولوجيات الأساسية و الابتكار رفيع المستوى.