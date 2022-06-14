الرشيدي: نحرص على الارتقاء بمهارات الموظفين وقدراتهم المعرفية والمهنية في كافة المجالات النظرية والعملية



قامت مراقبة التدريب والتطوير بجمعية «الصفا الإنسانية» بعقد مجموعة من البرامج التدريبية لهذا العام، وأنهت مؤخرا برنامج «الجودة والتميز في العمل الخيري والإنساني» الذي انعقد لعموم الموظفين والموظفات في مقر الجمعية، وقدمه أ.د. طارق عبد المحسن الدويسان مؤسس ومدير عام شركة رواد العالمية للاستشارات الصناعية والإدارية والتدريب.

وقال مدير عام جمعية الصفا الإنسانية د. محمد مرضي الرشيدي أن الجمعية ومن خلال مراقبة تخطيط وتطوير البرامج التدريبية تهدف لجعل التدريب مبتكراً ونوعياً وليس مقتصراً على دورات محددة يحصل عليها الموظف، موضحاً أن التدريب في الجمعية، يعتمد على الارتقاء بمهارات الموظفين وقدراتهم المعرفية والمهنية في كافة المجالات النظرية والعملية، ليصبحوا أكثر تميزاً وعطاءً في وظائفهم الإشرافية والتنفيذية والقيادية.

وبين الرشيدي أهمية تطوير الموظفين وتدريبهم في تحسين خبراتهم ليصبحوا موارد موثوقة وأساسية في منظومة العمل، بما ينعكس إيجابا على مستوى الموظفين، واستفادة منظومة العمل المؤسسي في الجمعية من هذه القوة العاملة التي تتميز بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الأهداف الجمعية ورؤيتها الاستراتيجية.

وأضاف: أنه ستنعقد دورات وورش عملية متخصصة في مقر الجمعية على مدار العام، كما سيتم إلحاق الموظفين بدورات خارجية معتمدة، مبيناً أن تنفيذ البرامج التدريبية سيكون عبر استقطاب أفضل مراكز التدريب وأمهر المدربين، لرفع كفاءة وإنتاجية العاملين، بما يضمن تحقيق رؤية "الصفا الإنسانية" التي تتطلع إلى الصدارة والريادة في العمل الخيري والإنساني.

وتقدم الرشيدي بالشكر والامتنان لشركة رواد العالمية للاستشارات الصناعية والإدارية والتدريب على تقديم هذا البرنامج التدريبي بصفة مجانية كمساهمة مجتمعية في دعم العمل الخيري الكويتي، وخص بالشكر مديرها أ.د. طارق عبد المحسن الدويسان الذي قدم الدعم والمساندة للموظفين والموظفات طوال أيام البرنامج التدريبي، ودعمه للجمعية وعموم الموظفين بتقديم الاستشارات المجانية المتخصصة في مجال الجودة والتطوير والتميز المؤسسي.