أعربت سفيرة جامعة الدول العربية بروما ايناس مكاوي اليوم الثلاثاء، مساندة المجموعة العربية للمرشح الكويتي لتولي رئاسة منظمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) الدكتور خالد مهدي ودعم انتخابه.

جاء ذلك في بيان لسفارة دولة الكويت بروما تلقت نسخه منه وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، خلال لقاء السفيرة مكاوي مع سفير دولة الكويت بروما الشيخ عزام مبارك الصباح ومندوب الكويت الدائم لدى منظمة (فاو) المهندس يوسف جحيل برفقة الدكتور خالد مهدي وذلك ضمن جهود السفير الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي للمرشح الكويتي.

وذكر البيان أن سفيرة الجامعة العربية عبرت عن تأييد الجامعة القوي للمرشح العربي الوحيد لمنصب رئيس (ايفاد) والذي يحظى بدعم دول المجموعة العربية باعتباره المرشح الأجدر والمناسب لهذه المسؤولية الدولية.

كما نوهت باجتماع الدكتور مهدي الناجح مع ممثلي مجموعة اقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الذي أبرز الكفاءة بخبراته الواسعة في مضمار التنمية والادارة التي تتطلبها التحديات الهائلة بالنسبة للتنمية المستدامة في هذه المرحلة الدقيقة وتداعياتها على البلدان العربية وخاصة المناطق الريفية منها.

من جانبه ثمن الشيخ عزام الصباح جهود السفيرة مكاوي والدور النشط والفعال الذي تبذله بعثة الجامعة العربية في روما في تنسيق الجهود العربية الهامة من أجل دعم ترشيح الدكتور خالد مهدي الذي يعبر عن رؤية وتطلعات الدول العربية لتعميق دور الصندوق في خدمة أهداف التنمية.

ومن المقرر أن يجري في 7 يوليو المقبل انتخاب رئيس (ايفاد) الجديد والسابع من بين أربعة مرشحين عن الكويت واسبانيا والهند وكينيا وذلك خلال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس محافظي الصندوق الذي يضم في عضويته 19 دولة عربية تحوز 10.67في المئة من أصوات المجلس.