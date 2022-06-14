جدة - (واس): أعلن الديوان الملكي السعودي أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور المملكة يومي 15 و16 يوليو المقبل بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، انه: «بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعزيزا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والرغبة المشتركة في تطويرها بالمجالات كافة، يقوم الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و17 ذي الحجة 1443هـ، الموافقين 15 و16 يوليو 2022، يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم».



وأضاف البيان أن «جدول الزيارة في يومها الثاني يتضمن حضور الرئيس بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022».