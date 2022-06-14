فارق داني ويلسون، اللاعب السابق لفريق جلاسكو رينجرز والمنتخب الاسكتلندي لكرة القدم، الحياة عن عمر 85 عاما.

وخاض ويلسون 373 مباراة مع ناديه خلال الفترة ما بين 1957 و1967 ، كما شارك في 22 مباراة مع المنتخب الاسكتلندي.

وكانت عائلة ويلسون قد أعلنت في آب/أغسطس الماضي أنه توقف عن حضور المباريات في جلاسكو بسبب معاناته من مشكلات الزهايمر والخرف، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكر نادي جلاسكو رينجرز في بيان :"نادي رينجرز لكرة القدم يشعر بحزن عميق اليوم إثر علمه بوفاة لاعبه السابق دافي ويلسون عن عمر 85 عاما".

وأضاف :"مسؤولو وموظفو ولاعبو رينجرز يقدمون التعازي لعائلة وأصدقاء دافي."

واعتلى ويلسون منصات التتويج بالألقاب المحلية 11 مرة خلال مشواره مع جلاسكو رينجرز وكان ضمن الفريق الذي وصل إلى نهائي الكأس الأوروبية للأندية أبطال الكؤوس عام 1961 .

وبعد الرحيل عن رينجرز عام 1967، وعمره 28 عاما، انضم إلى دندي يونايتد وخاض معه أكثر من 100 مباراة قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية مع دمبارتون.

وبعدها تولى ويلسون تدريب دمبارتون وقاده للتتويج بالدوري الاسكتلندي عام 1984 .