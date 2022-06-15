عادل الشنان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشرة من (N1) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على (256) قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 27/5/2002، مضيفة أنه سيتم توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 16 و19 الجاري، بينما سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 20 منه، وسيتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 22.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الى الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وذكرت أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.

وقالت المؤسسة إنه بالنسبة للمواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 20/6/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي أسماء المخصص لهم:

عبدالرزاق محمد زيد إبراهيم

مشاري مضحي مبارك الجلاوي

محمد مجيبل ليلى العنزي

خالد فهد خلاف المطيري

نصار حمود ساري المطيري

خالد سلطان صالح المجروب

فرحان نومان حويل العازمي

علي عبدالرضا علي عبدالله

نشمي حمدان فالح العازمي

أحمد كريم أحمد السبع

سالم حجي مفرج العازمي

عادل محمد عبدالكريم الحسينان

أحمد نشمي خلف الضفيري

جابر رشيد ناصر العازمي

جواد محمود عبدالله شير

مبرك سليمان مبرك الصليلي

يوسف غانم عبدالرزاق الملا

حمد خالد عريفج العازمي

دهيم مقعد راشد الذيب

محمد علي حسن المذكوري

فيصل مطلق محمد الشليمي

عبدالله صباح محمد الشمالي

سيد موسى السيد محمد سيد موسى حياد

بدر عادل عبدالعزيز المسفر

جاسم محمد عيد ثاني

يعقوب يوسف يعقوب خلف

بدر نداء نما الديحاني

سعد مخلد صلبي المطيري

فيصل فلاح مشعان المطيري

أحمد منصور حطاب العجمي

عيسى خميس محمد الناصر

خالد علي عبدالله محمد

طلال مطلق جلوي العتيبي

محمود شهاب حمد الشمري

خالد راشد طاهر الشمالي

نصيب أحمد نصيب الرندي

بندر منور هادي الرشيدي

سالم قلفيص ناصر الهاجري

حسين علي خلف العنزي

طلال محمد دريميح العازمي

فواز عبدالله غازي المطيري

خليفة حسين علي المذكور

فدعوس فهد فدعوس العجمي

محمد سالم عنبر عبدالله

عبدالقادر بدر عبدالرحيم مكي

سعد ربعي سعود الشيتان

محمد غربي دحل العنزي

عبدالرحمن محمد سعد الجناع

شبيب فارس مناحي السبيعي

عبدالقادر علي عبدالقادر الملا

طلال نجر مسند المطيري

عمران عبدالله علي الحداد

مبارك سعود مبارك الشريان

حسين صالح قاسم البلوشي

فهد راشد عبدالكريم ادريس

علي صالح عبدالرسول الصفار

مشاري محسن مسحل الحربي

يوسف ناصر اكبر عباس

عبدالله محمد ناصر الإبراهيم

طلال عبداللطيف حجي الحجي

خالد ملفي عباس المطيري

مهدي محمد علي غلوم

طارق سعيد حبيب ابل

أحمد علي غلوم الباطني

بدر رفاع محمد الرشيدي

أحمد سعد فرج العازمي

بدر عوض بهلول سهل الحربي

ملفي تركي مفلح المطيري

معجب بداح محمد السهلي

سالم سعود عبيد

يوسف عباس حسين دشتي

خالد محمد صغير الزعبي

مشعل ناصر فهد المشعل

حسين عيسي أحمد الأنصاري

عبدالله فلاح مشعان المطيري

سلطان عايض محمد العجمي

يوسف ركيان رشيد المطيري

محمد عوض عايض المطيري

فهد هزاع حمد الفهد الحمد

فيصل محمد حزام الميع

منصور عبدالله مطر الشمري

تركي حمد جابر مهنا

خالد عبدالرزاق يوسف خلف

متعب عبدالله متعب الصانع

خالد سردار علي حمادة

عبدالله عوض راشد المهيميل

عبدالله فلاح محسن العجمي

نواف بدر نايف المطيري

متعب بداح متعب العجمي

جاسم عذاب حسين الخالدي

خالد حبيب مجيد العلي

عبداللطيف عواد دخيل ابريم

منصور خالد عبدالله القابندي

طلال طعمة شاهر الشمري

سامي غريب مطلق العازمي

فواز عبدالكريم محسن المطيري

محمد غايب سالم العازمي

نايف سلامة نافع الحربي

عبدالعزيز علي هلال راشد الشمالي

يوسف مبارك فلاح عرادة

ماجد غلاب ماجد المطيري

عبدالرحمن عبيد حميد الرشيدي

ياسر حسين موسى عبدالله

علي أحمد محمد حسين الشريف

جمال علي عيد عترش

طلال عبدالله حمد المحيميد

عبدالوهاب شامخ فلاح الرشيدي

مشعل حسين عبدالعزيز العتيبي

أحمد يوسف أحمد عيادة

فلاح علي غانم محسن المطيري

عبدالله جاسر جيران الرشيدي

إبراهيم علي محمود الخليل

ضيف الله شجعان سعود العتيبي

مشعل عبدالعزيز غانم العميري

فيصل فاضل خالد العجمي

فواز جزا عايض العتيبي

أحمد ناصر مطلق الغريب

محمد جريان سعود العازمي

حاتم عجران فراج الزعبي

سلطان أحمد سلطان محمد السالم

بدر لافي سمار الرشيدي

نواف علي عبدالله الدهش

محمد فالح شافي العجمي

علي سعد غازي المطيري

عبدالله راشد علي باش

محمد مرضي ضاوي العازمي

عبدالله غازي دغيم العتيبي

إياد يعقوب يوسف عثمان

أحمد يعقوب سبت السبت

صالح فلاح سعد العازمي

خالد مطلق فارس الجدعي

عادل مبارك فالح العازمي

محمد نهار محمد المطيري

زامل عبدالله راشد الفجي

محمد عبدالله مزيد العصيمي

علي عبدالرضا جاسم اصل

فيصل سالم إبراهيم المنصوري

عبدالعزيز خالد مطلق الحضين

علي عليان علي المطيري

خالد ساعد قراش العتيبي

معاذ صالح أحمد الراشد

الحميدي لافي فلاح المطيري

فيصل فرج سلطان العنزي

يوسف فردان نمشان النمشان

حمد غلاب بركات المطيري

فايز سعود نوار مشين العازمي

فالح ضيدان سالم العجمي

عبيد ضاوي عبيد عبدالله العتيبي

مشعل محمد مبارك الخمسان

موسى عزوز غازي الرشيدي

حمد عبيد سعود المطيري

سعود علي محمد السبيعي

محمد عبدالله إبراهيم الدشتي

حيدر فاضل نجم الشمري

فهد نايف فرحان الظفيري

سلطان محمد فهاد ابو حمادة

فهد مسفر مبارك العجمي

وليد خالد غازي محمد الحربي

عمار خليف الحميدي أبوعدل

خالد ذياب صالح الذياب

نواف محمد عزيز الشتيوي

مشعل سعود عبدالرزاق العماني

يوسف عبدالرحمن سهيل الرشيدي

محمد جاسم علي العمران

منصور عايض عبدالكريم كليب المطيري

محمد عبدالله عبدالسلام محمد

أحمد صاحب عيسى القطان

أحمد عواض محارب الديحاني

مشعل نايف مشعل الديحاني

حمد دغيم هجاج الرشيدي

منصور خالد سعد سعود الربعي

سالم سعود عبدالله المطيري

ناصر سعدون ناصر السبيعي

حمد عبدالله مزبان الزهاميل

يوسف ناصر ظويحي الرسيس

حسن عبدالله فهاد العجمي

فهد منير مبارك منير

خالد شامان تميم المطيري

سعيد سعود سعيد زويكي

يوسف فهد مشرع الرشيدي

حمد علي خالد الطاحوس

أحمد عساف مطلق الظفيري

علي خالد عيد المجيبل

محمد فهد عبدالله حجي حسن

مشعل سعد بلال عبدالله

مناور صالح مناور الرشيدي

علي متلع مطلق العدواني

أحمد عبدالرحمن عبداللطيف الدعي

علي عبدالله جاسم الجسمي

مشعل نافل عبدالله الحضيري

عبدالله علي حسين الكندري

فيصل فوزي إبراهيم محمود

أحمد سعد عيد العتيبي

مزيد هزاع مزيد المطيري

فهد عبدالله علي الختلان

أحمد إبراهيم علي السعيد

أحمد صبيح محمد الصيقل

عبدالله ناصر عبطان الشمري

محمد محسن فهاد القحطاني

مساعد ناشي الحميدي العدواني

فهد ناصر مرود العجمي

محمد عبدالعزيز محمد علي

بدر عيد شمروخ المطيري

عبدالمحسن هلال فهد الديحاني

مشعل شعيفان ماجد الدوسري

عبدالله عياد مفضي الضفيري

عبدالعزيز إبراهيم أحمد القطان

مشاري عبدالله راشد المطيري

طلال مطلق محمد الشهري

نواف نزال حمود العازمي

عبدالرحمن عايض عبدالرحمن المطيري

عيد سعد محمد العازمي

محمد زيد الهاب المطيري

علي هايف ماجد العدواني

جوهر محمد جوهر عبدالله

عمر راشد أحمد الحقان

يوسف علي خليفة الخلفان

ضاري فالح دليهي الهاجري

ناصر فالح دليهى الهاجري

سعد مفلح حمود الصويلح

نجم حسين نجم المطرود

مشعل فهد ذعار المطيري

محمد علي فريج الفريج

عبدالله فيصل إبراهيم الحذران

عيد صالح مطني الخالدي

أحمد مساعد عبدالرحمن الكوس

فيصل عيد عسكر ثاري الرشيدي

عبدالرحمن نافع رجا الرشيدي

طلال محمد ياقوت الفيروز

سلطان إبراهيم محمد السلطان

عبدالله حبيب شبيب الخالدي

شاكر عبدالعزيز شاكر عبدالله الشطي

بدر راشد محمد الزعبي

علي أحمد شهاب الطليحي

عبدالمحسن بجاد هادي العتيبي

محمد ناصر شجاع المطيري

إبراهيم خميس محمد الناصر

عمر عبدالعزيز عبدالله الفهد

ذيب خالد فهد العتيبي

أحمد خالد فهد العتيبي

محمد عبدالله نايف الهده

فارس فردان نمشان النمشان

عادل حسن أحمد الكندري

مشاري علي عيد عترش

سهيل عبدالرحمن حمد السهيل

راشد حمود رويشد الديحاني

عبدالمحسن براك يوسف الزنكي

فيصل مسعود دمشق العجمي

موسى تقى موسى جراق

عبدالعزيز حميد محمد العنزي

يوسف غازي غزاي المطيري

عثمان علي فرحان النغيمش

نجيب فلاح سعود النمران

عبدالله حمود سالم المطيري

خميس سعد محمد الخميس

ناصر عطية عبيد الشمري