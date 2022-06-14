خسر أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه 1.4 تريليون دولار هذا العام، بما في ذلك 206 مليار دولار خسائر يوم الاثنين وحده، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حيث تنهار أسواق المال العالمية تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم المخاوف من التضخم.

وتشكل هذه الخسائر تناقضا صارخا مع الأداء خلال العام الماضي، عندما أدى ارتفاع الأسواق إلى زيادة عدد سكان العالم من الأفراد ذوي الثروات المرتفعة بنحو 8%، بما في ذلك 13% في أميركا، وفقًا لتقرير Capgemini World Wealth الذي صدر يوم الثلاثاء.

وتظهر البيانات أن مراتب الأثرياء في آسيا والمحيط الهادئ زادت بنسبة 4.2%، فقط، متخلفة عن أوروبا وتراجعت أكثر عن أميركا بعد أن هيمنت على نمو أعداد الأثرياء على مدار العقد الماضي.

كان القمع الصيني لشركات التكنولوجيا وأداء سوق العقارات المتواضع هو السبب جزئيًا، لكنه يعكس أيضًا المكاسب القوية في أسواق الأسهم الأميركية، مما ساعد على تضخيم كل شيء من العملات المشفرة إلى قيمة العقارات. هذا ينعكس بسرعة الآن مع تصاعد التضخم، مما أثار مخاوف بشأن مدى حدة بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، كشف تقرير Capgemini مدى فائدة جائحة كورونا، واستفادة النخبة الاقتصادية من التسهيلات الحكومية وأين يقيمون في الغالب.

لا تزال الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا من بين الدول التي يعيش فيها معظم أثرياء العالم، حيث أظهر التقرير أن هذه الدول موطن لنحو 64% من أصحاب الثروات على مستوى العالم.

والأكثر من ذلك، حتى بين الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة في العالم، فإن الأثرياء جدًا هم من حققوا أكبر قدر من الفوائد. شهد الأشخاص الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بقيمة 30 مليون دولار أو أكثر توسع ثروتهم بنسبة 9.6%، مقارنة بعام 2020 ، وهي أسرع وتيرة بين المجموعات التي درسها التقرير، فيما أولئك الذين لديهم مليون دولار إلى 5 ملايين دولار - يُعرفون بأنهم "أصحاب الملايين المجاورين" - حققوا نموا أبطأ للثروة بنسبة 7.8%.

وبالطبع، فإن هذا الصعود السريع أصبح الآن تحت السيطرة حيث تنهار عملات بيتكوين وإيثر وبقية العملات المشفرة، وتجد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أن زيادة تكلفة التمويل الجديدة وسط توجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة على وشك أن تصبح أكثر تكلفة.