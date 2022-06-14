م.عواطف السلمان: فتح باب التسجيل لتدريب الدفعة الرابعة عبر موقع الهيئة مستمر لنهاية الجاري

3 برامج تدريبية لـ 100 متدرب من حملة الثانوية العامة والمهنية

بشرى شعبان

كشفت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف هنادي المبيلش عن حضور 32 خريجا من ذوي الإعاقة خلال ملتقى التوظيف لحملة شركاء في توظيفهم، حيث أشارت في تصريح لـ «الأنباء» ان هذه الحملة التي انطلقت عام 2018 ومازالت مستمرة حتى اليوم بهذا الملتقى لتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقة من خريجي الحملة في الدفعتين الثانية والثالثة، موضحة أن عددهم بلغ 58 خريجا، تم توظيف 15 خريجا سابقا، وعدد المستهدفين للتوظيف 40 خريجا.

وعن الشركات المشاركة بالملتقى، بينت المبيلش أن أكثر من 20 شركة مسجلة للمشاركة من قطاعات مختلفة منها القطاع المصرفي والصناعي والنفطي والسياحي والتجزئة والسيارات، وهي بداية جيدة لأن العرض مستمر حتى الخامسة مساء مع العلم ان الحملة عندما بدأت عام 2018 كانت المشاركة فيها مقتصرة تقريبا على القطاع المصرفي، ومع هاتين الدورتين هناك قطاعات مختلفة خاصة او حكومية، والهدف من هذه الدورات التدريبية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وإبراز مهاراتهم.

وأشارت المبيلش إلى وجود شراكة مجتمعية لهذه الحملة بين الهيئة ومعهد البناء البشري وهيئة الشباب وبدعم ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية. وعن الفئات المستهدفة، أشارت المبيلش إلى أن البداية كانت مع فئات محددة من الإعاقة كالسمعية والبصرية والحركية والذهنية البسيطة وصعوبات التعلم، وخلال فترة وجيزة سيتم إطلاق رابط لتسجيل الدفعات القادمة من الأشخاص ذوي الإعاقة للحملات التدريبية القادمة والتسجيل متاح لتدريب الكويتيين وأبناء الكويتيات.

وعن عدد الوظائف المتاحة، أوضحت ان الملتقى يتيح لكل جهة عرض الوظائف المتوافرة لديها، وأحد البنوك أبدى استعداده لتوظيف 15 شخصا، وهذا رقم ممتاز خاصة ان الخريجين عددهم 58، وتم تعيين عدد منهم، وهناك 40 مازالوا يبحثون عن عمل، وحاليا متواجد منهم 32 باحثا عن فرصة وظيفية.

وكشفت عن التحضير مع جهة حكومية رسمية لتوقيع بروتوكول لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة موثق، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المعهد التطبيقي.

بدورها، بينت مدير معهد البناء البشري م.عواطف السلمان ان انطلاقة الملتقى الوظيفي تجسد الشراكة الاستراتيجية ما بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وتشكل فرصة لدعم وتعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الفرص الوظيفية التي تتناسب مع إعاقاتهم، والمشاركة من الجهات تتم بدعم من الهيئة العامة للشباب «فريق صناع العمل» الذي ساهم بتوفير التواصل مع جهات القطاع الخاص في مختلف أنشطته (الصناعية، اتحاد مصارف، نفط، مبيعات تجزئة، سيارات) ووجودهم معنا يعزز سياسة تمكين ذوي الإعاقة.

وبالنسبة للتسجيل للدفعة المقبلة، أشارت السلمان إلى أن باب التسجيل سيفتح للدفعة الرابعة لذوي الإعاقة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عبر باب شركاء لتوظيفهم ومستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى ان التسجيل سيكون في 3 برامج هي: التصنيع الرقمي، إدارة خدمة العملاء، والإدارة المكتبية، والدورة موجهة لجميع أنواع الإعاقات من حملة الثانوية العامة أو الثانوية المهنية، ويخضع الطلاب المسجلون عبر موقع الهيئة لمقابلات شخصية وبعد انتهاء المقابلات سيتم قبول 100 منهم وتوزيعهم على البرامج التدريبية الثلاثة.

وعن عدد الوظائف المتاحة، أشارت السلمان إلى انه بعد نهاية الملتقى الوظيفي سيتم الإعلان عن عدد الوظائف المتاحة وعدد عقود التوظيف وحفل التخرج سيكون في 21 الجاري برعاية وزير الصحة وحضور وزير الشباب ولجنة ذوي الإعاقة في مجلس الأمة، إضافة إلى اللجان الأممية (الممثل المقيم للأمم المتحدة، منظمة العمل الدولية واليونيسف وعدد من السفراء الذين تم نقل التجربة إلى دولهم ومنها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع حضور القيادات المعنية في هذه الشراكة سواء ديوان الخدمة المدنية الداعم للتوظيف الحكومي، والقوى العاملة الداعمة للتوظيف بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والقطاع الخاص).