عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن موعد إيداع العطاءات للمناقصة التي طرحتها وزارة الأشغال لدراسة وتصميم أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقتي عبدالله السالم والنزهة هو 5 يوليو المقبل.



وأضافت المصادر ان الاجتماع التمهيدي لجلسة الاستفسارات عن المناقصة يوم 20 الجاري في مقر الوزارة.



ولفتت المصادر إلى انه سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن شهادة «لمن يهمه الأمر» سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن إحدى المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.



وأشارت المصادر إلى ان أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة عليهم إرفاق مع عطاءاتهم شهادة سارية صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة اعتماده كمشروع صغير او متوسط لديه.



من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن موعد عطاءات المناقصة التي طرحتها «الأشغال» لدراسة وتصميم أعمال البنية التحتية لمناطق الفيحاء وكيفان والشويخ الإدارية هو 5 يوليو المقبل.



وزادت أن الاجتماع التمهيدي للاستفسارات عن المناقصة هو 19 الجاري في مقر الوزارة.



ولفتت المصادر إلى أن هذه المناقصة غير قابلة للتجزئة وانه يجب على المتقدم لها تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.