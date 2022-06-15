كشف منسق البرامج التدريبية بمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي في الجمعية الكويتية لحماية البيئة نواف المويل، عن باكورة الدورات الصيفية بإطلاق ورشة عمل متخصصة للمهتمين بكتابة الأبحاث بالتعاون مع قسم العلوم في كلية التربية الأساسية في «التطبيقي».



وأعلن المويل أن البرنامج التدريبي مشمول بعدد من الدورات المتخصصة التي تخدم الباحثين تتضمن ورشة «كتابة المقترح العلمي» يقدمها د.محمد الصايغ من قسم العلوم بالكلية، فيما تقدم ورشة «اللغة الانجليزية» مريم العوضي من مركز اللغات بالكلية، مبينا أن الورش المتخصصة تسهم في دعم النشر العلمي للباحثين وتربط بين فرق العمل من مختلف التخصصات، فضلا عن طرح آخر مستجدات التطورات العلمية والبرامج الإلكترونية التي تساعد في تمكين الباحث وتسهيل أدائه.



وبين أن الخطة البرامجية للدورات بمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي يقدمها أكاديميون خبراء في الشأن البيئي والتنمية المستدامة، وتشهد مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات المدنية ومئات المتدربين، مؤكدا أن المركز مستمر في إعداد البرامج التدريبية لتحقيق أقصى فائدة للشأن البيئي في الكويت والخليج والوطن العربي.