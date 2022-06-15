محمود عيسى



كشفت مجلة ميد ان ترسيات العقود التي قامت بها الكويت خلال شهر مايو الماضي شهدت ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 265% وبقيمة بلغت 288 مليون دولار، مقارنة بتراجع بلغ 64% خلال ابريل الماضي حيث اقتصرت على 79 مليون دولار. وذكرت المجلة ان الكويت جاءت في المركز الثالث خليجيا والرابع إقليميا على قائمة مجلة ميد للمشروعات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا - مينا، فيما حلت المملكة العربية السعودية والامارات في المركزين الاول والثاني خليجيا بترسيات عقود بلغت قيمتها 5.1 مليارات دولار و995 مليون دولار على التوالي، وسجلت عمان والبحرين ترسيات عقود بلغت قيمتها 110 ملايين دولار و37 مليون دولار لتحلا في المركزين الرابع والخامس على التوالي، بينما غابت قطر عن القائمة لهذا الشهر. وعلى المستوى الاقليمي، ذكرت مجلة ميد ان القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في المنطقة خلال الشهر ارتفعت من 4.6 مليارات دولار في ابريل وبنسبة 276%إلى 17.3 مليار دولار في مايو- وهي أكبر قيمة شهرية للصفقات التي أرسيت حتى هذا الوقت من عام 2022.



وقد تصدرت مصر قائمة ترسيات المشاريع الإقليمية في مايو في منطقة مينا بعد توقيع مشروعات السكك الحديدية حيث بلغت قيمة الترسيات 10.5 مليارات دولار، وتركز إجمالي العقود الممنوحة في مصر في قطاع النقل، وسجل الاردن ترسيات بقيمة 104 ملايين دولار مقابل 65 مليون دولار هي قيمة العقود التي أرسيت في العراق.