أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن الكويت مستمرة في زيادة إنتاجها النفطي وفق الحصص المحددة من تحالف «أوپيك+»، حيث تم رفع الإنتاج خلال شهر مايو الماضي بنحو 27 ألف برميل ليصل إجمالي الإنتاج الى مستوى 2.687 مليون برميل يوميا، مقارنة بحجم إنتاج بلغ 2.660 مليون برميل في شهر أبريل 2022.



وأظهرت ان متوسط زيادة إنتاج الكويت الشهرية يتراوح بين 25 و27 ألف برميل يوميا، يأتي من شركة نفط الكويت والمنطقة المقسومة.



وذكرت بيانات «أوپيك» ان متوسط أسعار النفط الكويتي خلال عام 2022 قد بلغ 103.9 دولارات للبرميل، وذلك ارتفاعا من مستوى 62.59 دولارا كمتوسط عن عام 2021.



وشهريا بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال مايو الماضي نحو 116.82 دولارا للبرميل مقارنة مع متوسط 107.46 دولارات خلال شهر أبريل الماضي.



من جهة ثانية، قال مندوبون من «أوپيك» ومصادر من قطاع النفط لـ «رويترز» إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في 2023 مع ارتفاع أسعار الخام والوقود الذي يدفع التضخم للصعود ويتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانتعش استخدام الوقود بعد انخفاضه بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020 وفي طريقه لتجاوز مستويات 2019 في العام الحالي حتى مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية. لكن الأسعار المرتفعة قوضت توقعات النمو لعام 2022 وغذت التوقعات بتباطؤ النمو في 2023. وأصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» تقريرها لشهر يونيو، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 3.4 ملايين برميل يوميا خلال 2022، لكنها تتوقع أن تنخفض وتيرة نمو الطلب على النفط إلى النصف العام المقبل، مع سيطرة التضخم والصراع على الاقتصاد العالمي. ورفعت أوپيك توقعاتها للطلب على النفط في الربعين الثالث والرابع، فيما خفضتها للربع الثاني من هذا العام، وتتوقع المنظمة زيادة الطلب على النفط بـ 3.1 ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من 2022، قائلة إن الطلب اليومي سيبلغ 101.8 مليون برميل في النصف الثاني من العام، ومؤكدة توقعاتها بتجاوز الطلب على النفط في 2022 مستويات ما قبل كورونا.



وتراجع إنتاج أوپيك بواقع 176 ألف برميل يوميا في مايو مقارنة بأبريل، وأرجع تقرير أوپيك ذلك إلى انخفاض إنتاج كل من إيران والعراق وليبيا ونيجيريا والغابون. فيما تراجع إنتاج النفط العالمي إلى 98.75 مليون برميل يوميا في مايو.