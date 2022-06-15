القاهرة - محمد صلاح



أصبح الوسط الفني مليئا بأحفاد النجوم القدامى الذين تركوا أعمالا وسيرة خالدة، ولكن الملاحظة أن هؤلاء الشباب من الجيل الثالث للنجوم لم يتمكنوا من الوصول الى مقعد النجومية والبطولة واكتفوا بالتواجد والشهرة. «الأنباء» ترصد الظاهرة بالأسماء في السطور التالية:



الفنانة الشابة جميلة عوض، حفيدة الفنان محمد عوض وابنة الفنانة راندة والمخرج المميز د.عادل عوض، نجحت في أن تثبت أقدامها في الوسط الفني بعد تألقها في العديد من الأعمال الفنية.



وقدم الفنان محمود جونيور، ابن الفنان والمؤلف عمرو محمود يس وحفيد الراحل القدير محمود يس والقديرة شهيرة، مؤخرا عددا من الأعمال الدرامية أبرزت موهبته.



الفنانة ناهد السباعي هي حفيدة الفنانة الراحلة هدى سلطان و«ملك الترسو» فريد شوقي ووالدها المخرج الراحل مدحت السباعي ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، ورغم موهبتها الكبيرة الا أنها لم تتمكن من الوصول لنجمات الصف الأول.



وشارك عمر الشناوي في عدة مسلسلات وهو حفيد الفنان كمال الشناوي ونجل المخرج محمد الشناوي، حيث بدأ مسيرته 2017 بمسلسل «الأب الروحي» ولكنه زاد تألقا في مسلسل «كلبش» مع أمير كرارة 2017، ولكنه ما زال يبحث عن مكانه بين النجوم.



مريم ابنة الفنان عامر منيب وحفيدة الفنانة ماري منيب، كانت بعيدة عن مجال الفن حتى فاجأت الجميع بتقديم أغنية «عامل ايه في حياتك» في ذكرى وفاة والدها.



الفنان حسام داغر حفيد الفنانة نعيمة وصفي الذي شارك في بطولة عدد من الاعمال الفنية، ورغم موهبته البارزة لم يصل لما يستحقه.



والفنان الشاب شريف رمزي نجل المنتج محمد حسن رمزي، وابن ليلى ابنة الفنان القدير صلاح ذو الفقار وعمته هي الفنانة هدى رمزي، شارك في عدة أعمال فنية، ونال النجاح بين الجمهور.