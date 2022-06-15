أعلن نادي إشبيلية الإسباني أن مدافعه الدولي الفرنسي جول كونديه سيخضع لعملية جراحية في فخذه الأيسر، مبديا تفاؤله بتعافيه في الوقت المناسب للتواجد مع الفريق الأندلسي لدى انطلاق الموسم الجديد.



وسيخضع الفرنسي للعملية الجراحية «وفق ما كان مقررا منذ أسابيع عدة» بعدما عانى من المشكلة «معظم الموسم الماضي»، وفق ما أفاد النادي في بيان جاء فيه «سيخضع جول كونديه لعملية جراحية في بوردو بسبب انزعاج طفيف في الفخذ الأيسر».



وتابع «من حيث المبدأ وإذا سارت الأمور وفقا للخطة، فسيكون الدولي الفرنسي متاحا لبدء موسم 2022/23».



وارتبط اسم الفرنسي البالغ 23 عاما بالرحيل هذا الصيف عن إشبيلية الذي يدافع عن ألوانه منذ 2019 قادما من بوردو، وسط اهتمام المنافس المحلي برشلونة وتشلسي الإنجليزي بخدماته، لكن على الراغب بضمه أن يدفع البند الجزائي المحدد في عقده وقدره 80 مليون يورو.