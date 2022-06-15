يعود لاعب الوسط الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش للعب باشراف مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو في روما، بعدما أعلن نادي العاصمة الإيطالية امس تعاقده مع لاعب مانشستر يونايتد السابق في صفقة حرة.



وأفاد روما في بيان ان ماتيتش وقع عقدا لفترة عام مع امكانية التجديد لعام إضافي، في حين أشارت وسائل إعلام إيطالية أن الصربي سيتقاضى 3.5 ملايين يورو في الموسم المقبل.



من ناحيته، قال ماتيتش في بيان نشره روما: «سعيد وفخور للانضمام إلى هذا النادي وأتشوق لبدء الموسم الجديد مع زملائي».

وأضاف: «روما ناد كبير، مع جماهير رائعة ومدرب، جوزيه مورينيو، معروف من قبل الجميع. كان اتخاذ قرار المجيء إلى هنا واضحا للغاية». وأردف «آمل في أن نتمكن من خلال العمل معا من تحقيق بعض الأشياء الرائعة».



وحرر يونايتد ماتيتش (33 عاما) بعد 5 مواسم قضاها في صفوفه من دون أن يحرز أي لقب.



ويعتبر مورينيو عراب قدوم ماتيتش إلى ملعب «أولد ترافورد» في عام 2017، بعدما تعاقد مع تشلسي في حين كان البرتغالي يشرف على تدريب النادي اللندني في مروره الثاني.



وباشراف مورينيو وثم خلفه الإيطالي أنتونيو كونتي فاز ماتيتش مع الـ «بلوز» بلقب الدوري مرتين.



وتسلم مورينيو زمام الأمور الفنية في روما الصيف الماضي وقاده للفوز بلقب مسابقة «كونفرنس ليغ» الشهر الماضي على حساب فينورد روتردام الهولندي 1-0، في أول تكريس أوروبي لنادي العاصمة في تاريخه والأول في مختلف المسابقات منذ عام 2008 عندما أحرز لقب كأس إيطاليا.



كما قاد مورينيو فريق روما إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل باحتلاله للمركز السادس في الـ«سيري أ»، واستعاد سمعته كمدرب ناجح بعد مرور صعب مع يونايتد وتوتنهام هوتسبر، عقب تمكنه من استخراج الافضل من لاعبيه الموهوبين على غرار لاعب الوسط لورنتسو بيليغريني والمهاجم الانكليزي تامي أبراهام.