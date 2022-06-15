سيتولى المدافع الدولي البلجيكي السابق فنسان كومباني مهام تدريب بيرنلي الذي سينافس الموسم المقبل في دوري «تشامبيونشيب» للمستوى الثاني في إنجلترا، وفق ما أعلن النادي امس.



ويعود قائد مانشستر سيتي السابق الى إنجلترا بعد أن درب في بلاده فريق أندرلخت في آخر 3 مواسم.



وقال النادي الذي هبط مع نهاية الموسم المنصرم من الدوري الممتاز: «بيرنلي سعيد بالإعلان عن تعيين فنسان كومباني مدربا للفريق الاول».



ولعب قلب الدفاع السابق على مدى 11 موسما مع سيتي وقاده في حقبة ذهبية الى لقب الدوري 4 مرات، لقبان في الكأس وأربعة في كأس الرابطة.



غادره ابن الـ36 عاما في العام 2019 حيث لعب دور اللاعب-المدرب في موسمه الأول مع أندرلخت قبل أن يشغل منصب المدير الفني في آخر موسمين.



في الموسم الماضي، قاد الفريق الى المركز الثالث في الدوري البلجيكي الذي يؤهله خوض التصفيات المؤهلة الى مسابقة «كونفرس ليغ» والى نهائي الكأس الذي خسره ضد خنت بركلات الترجيح.



نقل النادي عنه «أتطلع إلى العمل مع اللاعبين وتطوير فريق يحقق الانتصارات من أجل مشجعينا».



اعتزل قائد المنتخب السابق اللعب دوليا في 2019 بعد عام من قيادته الى الدور نصف النهائي في مونديال روسيا 2018.