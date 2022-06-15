تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء أمس اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.



وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.



وكان الديوان الأميري قد أصدر بيانا ظهر أمس، طمأن فيه الشعب الكويتي الوفي بأن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه، حفظه الله، وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة، داعين الله العلي القدير أن يسبغ على سموه موفور الصحة وتمام العافية.