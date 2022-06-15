المهرجان يمنح الفائزين 3 جوائز مالية ونشر النصوص الفائزة باللغة العربية وترجمتها للغات أخرى



مفرح الشمري

تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية أ.د.إيناس عبد الدايم، يعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة د.جمال ياقوت، عن إطلاق مسابقة للكتابة المسرحية تشمل النصوص المسرحية التجريبية القصيرة لكل الكٌتاب والمؤلفين من مصر والعالم العربي، باللغة العربية الفصحى أو أي من اللهجات المحلية.

أما عن شروط المسابقة وكيفية المشاركة فيها فهي كالآتي : يشترط أن يتأسس النص على بنية غير تقليدية على مستوى الشكل ، وألا يكون قد سبق نشر النص أو فوزه بجائزة في أي مسابقة، وألا يكون قد سبق عرضه. وأن يكون عدد صفحات النص من 5 إلى 10 صفحات، فونت 16، ( Traditional Arabic) ، تباعد مفرد ، ومن الشروط أيضا أن يتم ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان كاملة وفيها يتم ارسال نسخة من النص في ملف Word، ونسخة أخرى في ملف PDF وكذلك السيرة الذاتية للمؤلف باللغة العربية في ملف Word.

ويمنح المهرجان ثلاث جوائز مادية في تلك المسابقة الجائزة الأولى ( 15 ) ألف جنيه مصري ، والجائزة الثانية ( 10) آلاف جنيه مصري ، والجائزة الثالثة ( 8 ( آلاف جنيه مصري ، كما سيتم نشر النصوص الفائزة باللغة العربية ولغات أخرى بعد ترجمتها من خلال المهرجان، كما يتم نشر جميع النصوص المختارة للقائمة القصيرة باللغة العربية.