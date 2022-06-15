عبدالعزيز الفضلي

عقد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، اجتماعاً مع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح، تم خلاله مناقشة العديد من المستجدات المتعلقة في الأنشطة الطلابية الصيفية في مختلف المجالات سواء كانت العلمية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية .

وأكد الوكيل اليعقوب على ضرورة تضافر جميع الجهود ما بين وزارة التربية واللجنة الأولمبية الكويتية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومشاركة الاتحاد المدرسي وهيئة الشباب والرياضة لدعم الأنشطة الصيفية وصقل مهارات أبنائنا الطلبة في المدارس خلال الفترة الصيفية لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة وذلك من خلال الانشطة الصيفية والبرامج الرياضية الترفيهية التي تساهم في منح الطلاب والطالبات فوائد نفسية وجسدية وسلوكية كبيرة وتُحفِّز من طاقات الطلاب والطالبات الإيجابية وتجديدها، والعمل على الحد من الطاقات السلبية لديهم، مشيراً الى ان من اهم اهداف الانشطة الصيفية والرياضية هي الكشف عن مهارات الطالب، وميوله وهواياته وتخفيف من الضغوط النفسية، التي قد يعاني منها خلال السنة الدراسية، الأمر الذي قد يساهم بشكل كبير في مساعدته على تحقيق المزيد من النجاحات والتفوُّق.

كما تم في الاجتماع استعراض آليات العمل وطرق التنفيذ والمشاركة.

حضر الاجتماع الشيخ جابر ثامر جابر الأحمد الصباح نائب رئيس هيئة الشباب والرياضة والدكتور صقر الملا رئيس الهيئة بالتكليف،، كما حضر الاجتماع كل من فيصل المقصيد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة( رئيس الاتحاد المدرسي والتعليم العالي)، والدكتور عبدالمحسن الحويلة، و سلطان المشعل مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة ، وموجه التربية البدنية ونائب رئيس الاتحاد المدرسي والتعليم العالي الدكتور أحمد الحمدان، ولولوه الصقعبي رئيس قسم المتابعة الفنية في مكتب وكيل وزارة التربية.