حنان عبد المعبود

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. عبد الله السند، انه بالرغم من ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالكثير من دول العالم إلا أن الوضع بالكويت "مطمئن"، مؤكدا انه بالرغم من مرور عدة ايام على زيادة الاعداد الا ان العناية المركزة لا تزال خالية من حالات كوفيد.

وقال السند في تصريح صحافي: "رصدنا منذ فترة ارتفاع معدل الاصابات حول العالم وكذلك في منطقة الخليج، والكويت جزء لا يتجزأ من العالم، وقد لاحظنا ارتفاع معدل الاصابات ولكن الامر المطمئن ان الحالات مازالت هي نفسها التي ترتفع واعداد دخول المرضى للمستشفى لا تدعو للقلق سواء من جانب الاجنحة او العناية المركزة حيث الاخيرة لا تزال خالية من اصابات كوفيد".

وتأمل السند ان يستمر الوضع على ما هو عليه.