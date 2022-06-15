ألاء خليفة

علمت "الأنباء" من مصادرها أن الإدارة الجامعية بجامعة الكويت وافقت على طلب د.قتيبة رزوقي الخاص بالتفرغ العلمي، موضحة أن اليوم الخميس هو آخر يوم عمل له بالبرنامج الانشائي.

وقد باشر رزوقي تفرغه العلمي تاركا منصبه الذي شغله لما يزيد عن 8 سنوات كمدير للبرنامج الانشائي وهو المشرف على مشروع الحرم الجامعي لجامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية .

والجدير بالذكر ان الدكتور قتيبة رزوقي خلال سنوات عمله بالمشروع هو والفريق التابع له قام بعمل كبير ومشهود له بالانجاز وتسليم الكثير من المواقع والكليات بالحرم الجامعي الجديد كما عرف عن الدكتور قتيبة دماثة الخلق والتعاون الايجابي مع فريق عمله خلال فترة تواجده في البرنامج.

وقد ابلغت المصادر انه من المحتمل تعيين د.عبدالله المحيسن " عضو هيئة التدريس بكلية العمارة بجامعة الكويت "كمدير للبرنامج الانشائي خلفا للدكتور قتيبة رزوقي".