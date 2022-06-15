عادل الشنان

أعلنت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي عن طرح خدمة بيع الإجازات على موقع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للراغبين من الموظفين العاملين بالمؤسسة في الاستفادة من بيع رصيد إجازاتهم مقابل مبلغ مالي.



وقالت العوضي في تصريح صحافي إن المؤسسة أصدرت تعميمها الإداري رقم ( 9 ) بتاريخ 2022/6/15 وتستقبل طلبات الموظفين اعتبار من يوم الأحد القادم الموافق 2022/6/19 ولمدة 10 أيام ، عبر موقع المؤسسة.



كما أشارت العوضي إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة المؤسسة في ميكنة خدماتها سواء للمواطنين او الموظفين بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة إلى التعامل الورقي، معربة عن الشكر للعاملين في إدارة نظم المعلومات وإدارة شؤون الموظفين على جهودهم.