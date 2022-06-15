في إطار مشاريعها وحملاتها الخيرية الموسمية، وإحياءً لشعيرة من أهم الشعائر الإسلامية، أطلقت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية مشروع الأضاحي للعام الهجري 1443 هجرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري في تصريح له إن موسم الأضاحي يعد واحداً من أهم وأعظم مواسم الخير وأكثرها فضلاً وأجرا، ففيه إحياء للسنة ونفع للجياع والفقراء والمعوزين والمتعففين.

وأوضح الهاجري أن تراحم الخيرية تنفذ مشروع الأضاحي في 21 دولة مختلفة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وفي مناطق النازحين السوريين، مشدداً على أن المشروع نافذة للخير تفتحها الجمعية أمام المحسنين الكرام كل عام، ليدركوا أجر الأضاحي وإطعام المسلمين.

مضيفاً أن الجمعية أنهت استعداداتها للمشروع، حرصاً منها على تلبية رغبات المتبرعين، مشيراً إلى إتاحة التبرع للمشروع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية tarahum.org أو من خلال التواصل عبر الخطوط الساخنة للجمعية 98709007 - 98709006 ، مؤكداً أن الجمعية ستقوم بدورها في توثيق تنفيذ الأضاحي خطوة بخطوة وإرسال التقارير اللازمة للمتبرعين ونشرها كذلك عبر شتى حسابات الجمعية.

واختتم الهاجري تصريحه بالدعاء للمتبرعين الكرام بأن يتقبل الله منهم أضاحيهم وأن يجعلها في موازين حسناتهم وأن ينفع بها المسلمين في كل مكان.