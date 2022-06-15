د. الشطي: نسعى لايصال 2000 أضحية للمسلمين الفقراء في اليمن والصومال والهند وسوريا



قال رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي ان الاستعدادات لتنفيذ مشروع الاضاحي لهذا الموسم تجري في الجمعية على قدم وساق، مشيرا ان الجمعية ستنفذ المشروع هذا العام لصالح المسلمين المحتاجين في اربع دول هي اليمن وسوريا والهند والصومال .



وبين د. الشطي ان الجمعية تسعى لايصال 2000 اضحية للمسلمين الفقراء في هذه الدول كهدف اولي نحقق من خلاله رغبات المحسنين واهل الخير الراغبين في اصابة هذه السنة النبوية والشعيرة الدينية الاسلامية وتحصيل اجرها وثوابها .

ودعا د. الشطي الراغبين في تنفيذ سنة الأضحية التواصل مع الجمعية من خلال موقعها الالكتروني او الاتصال على الخط الساخن الذي تخصصه الجمعية لمشروع الاضاحي وتحديد البلد الذي يرغب في ايصال أضحيته اليه .

جدير بالذكر أن الأضحية هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى بتقديم ذبح شئ من الأنعام وهي الغنم والابل والبقر وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها، وهي سنة مؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة والجماعة الفقهية الشافعية والحنابلة والمالكية ما عدا الحنفية فهم يرون بأنها واجبة.