عُرضت المشاهد الأولى من الفيلم المرتقب "سبايدر-مان أكروس ذي سبايدر-فيرس" ضمن مهرجان أنيسي لأفلام الرسوم المتحركة الذي يقام في فرنسا ويعتبر الحدث الأبرز عالمياً لهذه الفئة من الأعمال السينمائية.

ويستمر المهرجان إلى السبت في هذه المدينة الفرنسية القريبة من الحدود مع سويسرا.

وأفاد مدير المهرجان ميكاييل ماران في تصريح لوكالة فرانس برس بـأن إدارة المهرجان منحت تصاريح لنحو 13 ألف شخص من مئة دولة لحضور هذه الدورة من المهرجان التي تقام مجدداً بالصيغة الحضورية بالكامل، اي بنسبة 5 في المئة أكثر من 2019.

وبلغ الإقبال هذه الدرجة رغم غياب الصينيين العاملين في المجال بسبب تجدد ظهور كوفيد-19 في الصين، وكذلك الروس الذي كان حضورهم بارزاً في الدورات السابقة، إذ لم توجه دعوة لوفدهم الرسمي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي المقابل، حظي عدد من الأوكرانيين العاملين في هذا المجال بالترحاب، بحسب ماران، في حين تشارك للمرة الأولى دول كملاوي وطاجيكستان وأوزبكستان.

واستبق المهرجان العرض العالمي الأول لفيلم "مينيينز: ذي رايز أوف غرو" في افتتاح المهرجان الاثنين بالكشف عن المشاهد الأولى من "سبايدر-مان أكروس ذي سبايدر-فيرس"، قبل سنة من طرحه عالمياً، بحضور مخرجي الفيلم.

وتبيّن أن "ألشرير الخارق" في الفيلم يُدعى "ذي سبوت" (أو "البقعة")، وهو "ذو جسم مغطى بنقاط أشبه ببقع الحبر"، يمكنه استخدامه للتنقل بين الأكوان أو كسلاح، بحسب ما شرح جاستن طومسون، أحد المخرجين. ويؤدي صوته الممثل الأميركي جيسون شوارتزمان.

بعد فوز الجزء الأول من فيلم سبايدرمان بعنوان "سبايدر-مان إنتو ذي سبايدر-فيرس" بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة عام 2019، ضمّنت استوديوهات "سوني" فيلمها مزيداً من التأثيرات المرئية ومزجت تقنيتي الرسوم المتحركة الثنائية البُعد والثلاثية البُعد. ويضم الفيلم ما مجموعه 240 شخصية جديدة في ستة أكوان متوازية.

ويختتم المهرجان السبت بمنح الفيلم الأفضل في المسابقة جائزة "الكريستال الذهبي".