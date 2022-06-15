يحتفل اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وجناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعيد ميلاده الثلاثين، اليوم الأربعاء، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وهنأ لبفربول الإنجليزي، صلاح بعيد ميلاده حيث نشر على حسابه الرسمي مقطع فيديو للاعب المصري لأفضل أهدافه في الدوري الإنجليزي، معلقا على مقطع الفيديو قائلا " فتى مصري صغير يملك أحلامًا كبيرة ولا يَهُمّهُ أيًا من الحواجز، عيد ميلاد سعيد للملك المصري مو صلاح."

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي ، صورة لمحمد صلاح بقميص البلوز معلقة عليها: "يحتفل لاعبنا السابق محمد صلاح اليوم بعامه الـ30، عيد ميلاد سعيد للفرعون المصري".

كما نشر نادي فيورنتينا الإيطالي صورتين للنجم المصرى محمد صلاح بقميص الفيولا قائًلا "عيد ميلاد سعيد محمد صلاح"، خاصة أن صلاح انضم لفيورنتينا الإيطالي في يناير 2015، على سبيل الإعارة من تشيلسي، وشارك مع الفيولا في 26 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف بجانب 4 تمريرات حاسمة، قبل أن ينتقل من خلاله لصفوف نادي ليفربول 2017.

وشارك صلاح منذ انتقاله إلى ليفربول، في 254 مباراة حيث سجل 156 هدفًا، و63 تمريرة حاسمة، كما حقق العديد من الإنجازات والألقاب التي جعلته من أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وبدأ صلاح مسيرته مع الألقاب الفردية حين حصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 2012، وفي العام نفسه، حصد صلاح جائزة "الفتى الذهبي" التي يقدمها الاتحاد العربي لكرة القدم، لأفضل لاعب عربي شاب.

وفي عام 2013، تمكن صلاح من حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري، على مشواره مع نادي بازل كما حصل كذلك على جائزة صحيفة "الهداف" الجزائرية، لأفضل لاعب عربي في العام ثلاث مرات، وتحديدًا في سنوات 2013 و2017 و2018.

وفي موسم 2015-2016، حصد صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم في نادي روما الإيطالي، وفي 2016، تمكن صلاح من حصد جائزة "جلوب سوكر" كأفضل لاعب عربي في العام.

وأحد أبرز الجوائز الفردية في مسيرة صلاح، كانت حصوله على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018 ، كما دخل صلاح تشكيل "كاف" لأفضل اللاعبين الأفارقة في العام ثلاث مرات متتالية، في أعوام 2017 و2018 و2019.

وكذلك تواجد صلاح في التشكيل المثالي لبطولة أمم إفريقيا في مناسبتين، وتحديدًا في نسختي 2017 و2021.

وبالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، فقد حصل قائد منتخب مصر على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 4 مرات، وتحديدًا في نوفمبر 2017، وفبراير 2018، ومارس 2018، وآخرها في أكتوبر 2021.

وحقق صلاح جائزة أفضل لاعب في إنجلترا والتي تقدمها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين مرتين، في موسم 2017-18 و2021-22 أما جائزة أفضل لاعب في العام من قبل رابطة النقاد الإنجليزية، فقد حصل عليها صلاح مرتين، في موسم 2017-18، و2021-22.

وحصد الدولي المصري جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، في مواسم 2017-18 و2018-19 و2021-22 ، وفي موسم 2021-22 حصد صلاح أيضًا جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي، وخطف جائزة أفضل لاعب في ليفربول موسم 2021- 2022.

كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2017-18، وعلى المستوى العالمي، فقد حصد صلاح جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2018، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي موسم 2021-2022.

ويطمح صلاح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، خلال حفل العام الجاري أو العام المقبل خاصة أنه حصد المركز السابع في جائزة العام الماضي