أعلن الفنان تامر حسني، عن مفاجأة ستسعد الجمهور في ألبومه الغنائي الجديد، الذي يعتزم طرحه بعد فترة من عرض فيلم "بحبك" في السينما.

وقال تامر حسني- في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "فيلم بحبك سيعرض في دور السينما في عيد الأضحى ومعاه أغاني مهمة فعلاً.. تأخذ فرصتها معاكوا وبعدها ينزل الألبوم الذي يحمل مفاجأة كبيرة جداً هتحبوها بشدة".

وكان تامر حسني بدأ تصوير فيلم "بحبك" أواخر شهر فبراير الماضي، وطرح إعلانه الرسمي أوائل الشهر الماضي، محددا عيد الأضحى موعدا لعرضه في السينما، ويظهر تامر حسني في إعلان الفيلم، وهو يخوض قصتي حب، الأولى مع هنا الزاهد والأخرى مع هدى المفتي، مع اختلاف موقفه في كل قصة.

وكان تامر حسني أكد، في تصريحات سابقة، أن أحداث الفيلم تدور حول مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ما يجعل أحداثه محيرة جدا، لافتا إلى أن الفيلم كوميدي في إطار رومانسي بحت غائب عن الساحة الفنية منذ فترة.

ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، ومدحت تيخة، وشهد الشاطر، وعالية راشد، تأليف وإخراج تامر حسني.