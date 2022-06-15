تعرضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل للتوبيخ من قبل محكمة ألمانية عليا، اليوم الأربعاء، لتجاوزها الحد فيما يتعلق بانتقاد خصوم سياسيين.

وحكم قضاة المحكمة الدستورية العليا اليوم بأن ميركل انتهكت مبدأ تكافؤ الفرص للأحزاب في تصريحاتها بشأن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني المتطرف.

وتعود الدعوى القضائية إلى شهر شباط/فبراير 2020، عندما انتخب البرلمان الإقليمي في ولاية تورينجن سياسيا من الحزب الديمقراطي الحرب رئيسا لحكومتها المحلية.

وتم انتخاب رئيس الحكومة، توماس كيمريش، بأصوات ثلاثة أحزاب: الحزب الديمقراطي الحر، والحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه ميركل، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" المثير للجدل.

وتسبب تعاون الحزب المسيحي الديمقراطي مع "البديل الألماني" في انتخاب رئيس حكومة الولاية في صدمة سياسية بألمانيا، حيث يُجرى استبعاد حزب "البديل من أجل ألمانيا"،المناهض للمهاجرين، من السلطة على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي، على الرغم من وجوده في جميع الهيئات التشريعية.

ورفضت أحزاب رئيسية أخرى قبل التصويت في تورينجن وبعده التعاون مع "البديل الألماني" أو تشكيل تحالفات معه.

وفي ضوء ذلك، قالت ميركل بعد فترة وجيزة من انتخاب كيمريش إن نتيجة تصويت تورينجن "لا تُغتفر، وبالتالي يجب إلغاؤها"، واصفة الأمر بأنه "يوم سيء للديمقراطية".

ووسط الضجة السياسية حول انتخابه، استقال كيمريش بعد ثلاثة أيام. وتم انتخاب رئيس حكومة من حزب "اليسار"، بودو راميلوف، في الشهر التالي.

وبحلول ذلك الوقت، كان حزب البديل من أجل ألمانيا قد أعلن عن اتخاذ إجراء قانوني ضد ميركل لإجبارها كيمريش على الاستقالة - وهو ما أسفر عن حكم اليوم الأربعاء.