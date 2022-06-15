ذكر مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن التكتل يستأنف الآن إجراءات خاصة بانتهاك القانون الدولي ضد المملكة المتحدة وسيتخذ إجراءين قانونيين جديدين، بعد أن اقترحت لندن تشريعا لإلغاء جزء من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد(بريكست).

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب كون القضية سرية إن خطة المملكة المتحدة لإلغاء اتفاق دولي من جانب واحد يعد انتهاكا للقانون الدولي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتابع المسؤول اليوم الأربعاء أن إلغاء دور محكمة العدل الأوروبية في إدارة النزاعات أمر غير وارد.

وأضاف المسؤول أن قضايا الانتهاك الجديدة تتعلق بمخاوف التكتل بشأن فشل المملكة المتحدة في تنفيذ التزاماتها ، بموجب القواعد الصحية للتكتل.