أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي بما يؤكد استمرار الضغوط التضخمية على مختلف قطاعات الاقتصاد، وهو ما يعزز التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية بقوة خلال اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% شهريا وبنسبة 8ر10% سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% شهريا خلال نيسان/أبريل الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حوالي ثلثي الزيادة في مؤشر الأسعار خلال أيار/مايو الماضي جاءت نتيجة ارتفاع أسعار السلع وبخاصة الطاقة.

وعند استبعاد السلع والطاقة فإن مؤشر أسعار الجملة سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 5ر0% شهريا و3ر8% سنويا.

وتعتبر هذه البيانات أحدث مؤشر على أن التضخم سيظل مرتفعا في الولايات المتحدة لفترة أطول من توقعات أغلب المحللين.