يُقام في بروكسل من كانون الأول/ديسمبر المقبل إلى حزيران/يونيو 2023 معرض كبير مخصص لمغني الروك الفرنسي الراحل جوني هاليداي يتضمن عروضاً غامرة، يسبق معرضاً مماثلاً تستضيفه باريس عام 2024 ، على ما أعلنت أرملته ليتيسيا الثلاثاء.

وأصدرت ليتيسيا هاليداي الشريكة في إنتاج هذاالمعرض الذي استغرق التحضير له سنتين والبالغة موازنته 12 مليون يورو، بياناً قالت فيها: "واجبي الذي أوكله إليّ جوني يتمثل في إحياء أعماله ، بحيث تستمر في مرافقة ملايين المعجبين ، والأجيال الجديدة".

واضافت "آمل في أن يتمكن الجميع من التعرّف على ما كانه جوني أو إعادة اكتشافه، من خلال هذه الرحلة عبر الزمن ، وبفضل تجربة عاطفية تشغّل مختلف الحواس".

ويهدف المعرض خصوصاً من خلال 12 فصلاً إلى "إحياء أجواء حفلاته الموسيقية".

وسيجمع عمل تجهيزي عدداً من آلالت الغيتار الخاصة بجوني هاليداي، وأزياء كان يرتديها على المسرح، ودراجاته النارية الأربع الأخيرة ومئات المقتنيات الشخصية التي لم يسبق أن عُرضت. كذلك سيقام نموذج لغرفة جوني عندما كان مراهقاً.

وسيقام المعرض بداية في قصر المعارض في بروكسل من 20 كانون الأول/ديسمبر إلى 15 حزيران/يونيو 2023، ثم ينتقل إلى مركز المعارض في بورت دو فرساي في باريس اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2024.

وتوقع المنظمون 1,2 مليون زائر، وينظرون في إمكات إقامة المعرض في مدن فرنسية أخرى بعد بروكسل وباريس.

وتوفي هاليداي بمرض السرطان في 5 كانون الأول/ديسمبر 2017. وفي ايلول/سبتمبر 2021 ، بعد أربع سنوات على اختفائه، وجهت باريس تحية إلى المغني من خلال حفلة موسيقية تذكاري في بيرسي، بعد تدشين تمثال وساحة باسمه.