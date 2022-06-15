أكدت السعودية، أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من مبادئها وقيمها الدستورية، المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

وأشارت إلى اتخاذها العديد من التدابير الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم صحياً واجتماعياً وتعليمياً واقتصادياً.

جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ألقاه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الخيال ، وفق وكالة الأنباء السعودية ( واس)

وأوضح الخيال أن برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030 تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن اندماجهم في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات التي تساعدهم على تحقيق الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن إجمالي الدعم المالي المقدم لذوي الإعاقة لعام 2021 بلغ أكثر من مليار و 300 مليون دولار استفاد منها ما يزيد على 400 ألف شخص، كما صرف لهم أكثر من مئة ألف جهاز بلغت تكلفتها أكثر من 60 مليون دولار.

وقال إنه تم توفير بدائل للخدمات الإيوائية، إذ بلغ عدد المستفيدين منها خلال العام الماضي ما يقارب 17 ألف شخص بمبلغ يزيد على 130 مليون دولار، إلى جانب توفير البرامج التدريبية وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية.