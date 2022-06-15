ذكر موقع (90 دقيقة) الإنجليزي اليوم /الأربعاء/ أن صفقة انتقال الدولي السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول لكرة القدم، إلى فريق بايرن ميونخ الألماني على وشك الاكتمال بعدما قدم الأخير العرض الثالث للريدز.

وأوضح الموقع إن ماني وافق على عقد مع البافاريين يجعله يكسب 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بإجمالي 54.6 مليون جنيه إسترليني في السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن ليفربول وعمالقة البوندسليجا واثقون من أن الصفقة ستتم خاصة أن الريدز يرغب في تعويض الكثير من النفقات التي دفعها لجلب داروين نونيز من بنفيكا عن طريق بيع ماني كما أن المحادثات جارية بين الجانبين والصفقة التي تبلغ قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني تقترب.

وأضاف أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا انتقل إلى الأنفيلد في عام 2016، ولعب مشواره الأول في الجناح الأيمن وحصل على لقب أفضل لاعب في العام، وبعد عام، كان زميله المصري محمد صلاح متألقًا في الجهة اليمنى وتفوق ماني في الجهة اليسرى.

وفي وقت سابق من هذا العام، فاز رجل سالزبورج السابق بكأس إفريقيا للأمم وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة، وبعد عودته من المنافسة، كان أفضل لاعب مهاجم في النصف الثاني من الموسم.

وساهم ماني بشكل مباشر في تسجيل 10 أهداف في 13 مباراة بالدوري، كما سجل أهدافًا حاسمة في ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمساعدة فريقه في الوصول إلى النهائي.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني قد قدم عرضا ثالثا لمحاولة إنهاء صفقة السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول بشكل سريع حيث يرغب أبطال البوندسليجا في تأمين اللاعب منذ أسابيع حيث قدموا بالفعل عرضين رفضهما الريدز.

وقرر المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش، أن يحول انتباهه الكامل إلى ماني هذا الأسبوع بعد أن أمّن جلب ريان جرافينبيرش من أياكس، ولحسن الحظ، وافق مسئولو بايرن ميونخ على تقديم عرض ثالث لماني، وشمل العرض الثالث على 35 مليون يورو كدفعة أولية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية كمكافآت محتملة.