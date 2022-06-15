قال داني هاي مدرب نيوزيلندا بعد فشل فريقه في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر إن نيوزيلندا بحاجة إلى كرة قدم أكثر تنافسية إذا أرادت رفع مستوى اللعبة في الدولة العاشقة للرجبي.

وخسرت نيوزيلندا بهدف دون رد أمام كوستاريكا في الدوحة يوم الثلاثاء بالملحق العالمي رغم سيطرتها على المباراة.

وكانت هذه رابع مواجهة فاصلة على التوالي تخوضها نيوزيلندا بصفتها المنتخب الفائز بتصفيات منطقة الأوقيانوس لكنها تجرعت الهزيمة الثالثة تواليا بعد الخسارة أمام المكسيك قبل نهائيات 2014 وأمام بيرو قبل كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وفازت نيوزيلندا مرة أخرى بتصفيات منطقة الأوقيانوس 2022 لكنها لعبت خمس مباريات فقط ضد دول صغيرة من المحيط الهادى.

وقال هاي "نحتاج لخوض مباريات قوية على أعلى مستوى.

"يصبح الأمر صعبا عندما لا تحصل على مباريات قوية بانتظام.

"سيكون من الرائع والمفيد خوض مباريات قوية بانتظام للتعود على الضغط الكبير.

"أعتقد أن ذلك سيرفع مستوى اللعبة في نيوزيلندا لأن مباراة واحدة كبيرة كل أربع سنوات لا تكفي".

وضمنت منطقة الأوقيانوس مكانا واحدا في كأس العالم الموسعة التي تضم 48 فريقا في أمريكا الشمالية في 2026. وبالنظر إلى هيمنة نيوزيلندا على المنطقة ستكون مرشحة بقوة للظهور في النهائيات في غضون أربع سنوات