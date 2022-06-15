قال الخبير الاقتصادي البريطاني البارز تيم كونجدون إنه على بنك إنجلترا المركزي الاستعداد لإنهاء موجة زيادة أسعار الفائدة قبل دخول الاقتصاد مرحلة الركود أوائل العام المقبل.

وأشار كونجدون إلى انهيار وتيرة نمو إمدادات النقد في الاقتصاد البريطاني وهو المقياسي الكمي الذي دفعه إلى التحذير في 2020 لأول مرة من موجة ارتفاعات أسعار قادمة، كسبب لدعوة مسؤولي السياسة النقدية في بريطانيا إلى أن يبتعدوا "قليلا" عن مستوى الفائدة الرئيسية الحالي وهو 1% وأن الركود الاقتصادي محتمل وضروري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت بلومبرج إلى أن كونجدون الذي عمل كمستشار لسياسات الاقتصاد الكلي في حكومة رئيسة الوزراء المحافظة الأسبق مارجريت تاتشر كان قد توقع بموجة ارتفاع في الأسعار في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانكمش الاقتصاد البريطاني خلال شهر نيسان/أبريل الماضي بوتيرة تعد الأكثر حدة منذ أكثر من عام، مما يشير إلى أن الاقتصاد سوف ينكمش خلال الربع الثاني.

وذكر مكتب الاحصاء الوطني البريطاني أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 3ر0 مقارنة بشهر آذار/مارس الماضي عندما تراجع بنسبة 1ر0%.

ويرجع السبب الرئيسي لتراجع قطاع الخدمات تقلص قطاع العمل الاجتماعي والصحة بنسبة 6ر5% " حيث تراجعت بشدة اختبارات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونشاط التعقب" بعد إلغاء قيود مكافحة كورونا.