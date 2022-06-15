أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن سبع مدن في ولاية شمال الراين-ويستفاليا أبدت رغبتها في المشاركة باستضافة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات ، والمقررة عام 2027 .

وتخوض ألمانيا السباق على حق استضافة هذا المونديال ضمن ملف تنظيم مشترك مع جارتيها هولندا وبلجيكا.

وأوضح الاتحاد الألماني للعبة سابقا أن المدن التي سيرشحها في ملف الاستضافة ستكون من ولاية شمال الريان-ويستفاليا التي تقع على الحدود مع هولندا وبلجيكا.

وأشار الاتحاد اليوم إلى أن مدن آخن وكولونيا ودورتموند ودويسبورج ودوسلدورف وجيلسنكيرشن ومونشنجلادباخ كشفت عن رغبتها في المشاركة بالاستضافة فيما سيكون على ألمانيا اختيار أربع مدن فقط على الأكثر.

وقالت هايكه أولريش سكرتير عام الاتحاد : "طموحنا هو إيجاد المواقع التي يمكنها استضافة بطولة عالمية في ألمانيا... ليس لدينا فقط المطالب الأعلى على مستوى البنية الأساسية ، ولكن مسألة الاستدامة هي جانب مهم للغاية أيضا ، خاصة على مستوى كرة القدم النسائية".

وسبق لألمانيا أن استضافت بمفردها بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2011 كما استضافت بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات مرتين في 1989 و2001 . كما استضافت بطولة كأس العالم للرجال في 1974 و2006 وكأس أمم أوروبا للرجال في 1988 كما تستضيف النسخة المقبلة من البطولة (يورو 2024) .