أعلنت شركة المشروبات الأمريكية كوكاكولا اعتزامها تأجيل الطرح العام الأولي المقرر لجزء من حصتها في إحدى شركات تعبئة مشروباتها في أفريقيا بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المواتية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان كوكاكولا الموجود مقرها في مدينة أتلانتا الأمريكية القول إنها كانت تعتزم طرح أسهم شركة كوكاكولا بيفريدجز أفريكا في البورصة في نيسان/أبريل 2021 كجزء من جهودها لتركيز مواردها على بناء علامتها التجارية والابتكار.

وأضافت أنها ستواصل تقييم أوضاع الاقتصاد الكلي لاتخاذ قرارها بشأن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة الأفريقية في 2023، مشيرة إلى أن خططها لطرح الأسهم في البورصة لم تتغير.