قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيدعم مساعي رومانيا لتحريك الجهود للانضمام لمنطقة شنجن، بعد التوقف لأعوام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكرون قوله، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأسود: "تقف فرنسا إلى جانبكم، وسوف نبذل قصارى جهدنا لدعم محاولتكم".

ورغم أن رومانيا وبلغاريا، اللتين انضمتا في عام 2007، للاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة07، قامتا بالوفاء بمتطلبات الانضمام لمنطقة شنجن منذ عقد، لم تفلح الدول الأوروبية في الحصول على الدعم السياسي من أنحاء الاتحاد لانضمامهما.

وأرجأت بعض الدول قرارها في هذا الشأن، وأرجعت ذلك إلى مخاوف تتعلق بإحراز تقدم في مجال إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد.