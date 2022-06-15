بدأت اليوم /الأربعاء/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع ال 12 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية برئاسة فيصل الأنصاري مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، وبمشاركة ممثلي أجهزة حماية المستهلك في الدول العربية.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريح له على هامش الاجتماع، أن الفريق سيناقش على مدى يومين تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة، وعرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، وكذلك مناقشة مشروع بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية والذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية، والبروتوكول الذي أعدته الجزائر، وكذلك متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية.

وأضاف أنه سيتم متابعة أعمال مجموعة العمل مفتوحة العضوية حول الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني تسترشد به الدول العربية التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها.

وأوضح أنه في ضوء الاهتمام العالمي بموضوعات حماية المستهلك، تم إنشاء فريق عمل حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد أنجز الفريق العديد من المهام، وفي إطار استمرارية أعماله.