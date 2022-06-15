قالت الأكاديمية الصينية للعلوم ان باحثين صينيين أحرزوا تقدما في دراسة تقليل ذوبان الأنهار الجليدية اصطناعيا من خلال تقييم تأثيرات مواد الغلاف المختلفة.

وفي الدراسة التي تم اجراؤها بين يونيو وأغسطس عام 2021، قام الباحثون من معهد الشمال الغربي للبيئة الايكولوجية والموارد التابع للأكاديمية، بدمج نموذجين رقميين عاليي الدقة لتحديد الارتفاع من أجل تقييم ذوبان أنهار جليدية مغطاة بثلاثة مواد غلافية مختلفة.

وكشفت النتائج عن أنه تم الحفاظ على ما يصل إلى 32 بالمائة من فاقد الكتلة في المناطق المحمية مقارنة بالمناطق غير المحمية. وأظهرت مادة الألياف النانوية بياضا أنصع من نوعين من النسيج الأرضي استخدما في التجارب.

وقال الباحثون ان الدراسة كشفت عن طريقة جديدة لتقليل ذوبان الأنهار الجليدية وقدمت مراجع علمية في مواجهة التغيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري.

وتعتبر الأنهار الجليدية من بين العناصر الجغرافية الرئيسية التي تشهد تغيرات سريعة وملحوظة في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتم نشر نتائج الدراسة في الموقع الإلكتروني لمجلة "الاستشعار عن بعد"