تعتزم الهند إجراء مزاد على شبكات اتصالات الجيل الخامس بحلول نهاية تموز/يوليو المقبل، حيث من المتوقع حدوث منافسة شديدة بين ثلاث شركات -ريلاينس جيو إنفوكوم، وبهارتي أيرتيل، وفودافون أيديا- في الوقت الذي تستعد فيه هذه الشركات لإنشاء شبكات فائقة السرعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد بيان لوزارة الاتصالات بأن الحكومة الاتحادية تعتزم بيع 72 جيجاهرتز من طيف الاتصالات لفترة 20 عاما. وسوف يقام المزاد على موجات الأثير بترددات مختلفة تتراوح من 600 ميجاهرتز إلى 26 ميجاهرتز.

ومن شأن المزاد أن يساعد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر دعم الخزانة الهندية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توفير حزمة مالية بقيمة 26 مليار دولار لمكافحة التضخم، والتي سوف تشمل خفض الضرائب على الوقود، والرسوم على الواردات.