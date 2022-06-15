رفض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر خلال زيارة للعاصمة البلغارية صوفيا تحديد موعد لانضمام بلغاريا إلى مجموعة اليورو.

وقال النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس إن المهم في المقام الأول في مسألة ما إذا كان من الممكن لبلغاريا أن تطبق العملة الأوروبية المشتركة، هو أن تستوفي المعايير الرسمية مشيرا إلى أن الأمر لم يعد قرارا سياسيا.

وأوضح ليندنر أن بلغاريا استوفت بعض المعايير ولا تزال في حاجة إلى العمل على معايير أخرى مثل معدل التضخم وبعض القضايا القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة صوفيا تسعى إلى الانضمام إلى مجموعة اليورو في 2024، وقد اجتازت بلغاريا بالفعل المراحل الأولية حيث يتعين على الدولة الراغبة في الانضمام أن تثبت أمورا من بينها أن عملتها المحلية لا تتقلب بشكل قوي حتى الآن.

من جانبه، حذر وزير المالية البلغاري اسن فاسيليف من رهن قرار انضمام بلاده إلى اليورو بحجج سياسية أي بعلاقتها بمقدونيا الشمالية على سبيل المثال.

يذكر أن بلغاريا تعارض إجراء مفاوضات انضمام للاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية التي تسعى إلى شغل عضوية التكتل منذ نحو 20 عاما.