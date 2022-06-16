أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح خاصية الأوامــــر الصوتية التفاعلية على خدمة العملاء «أهلاً أهلي»، وبذلك يكون البنك الأهلي الكويتي، أول بنك في الكويت يطبق هذه التكنولوجيا تماشيا مع إستراتيجيته الهادفة إلى جعل خدماته المصرفية أكثر سهولة وبساطة لعملائه.

وبفضل خاصية الأوامر الصوتية التفاعلية من البنك الأهلي الكويتي، بإمكان أي شخص يتصل بالبنك الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة ومبسطة.

كما توفر الخدمة الجديدة خيار تصفح قوائم خدمة الرد الآلي الصوتي التفاعلية باستخدام الأوامر الصوتية، ما يتيح للمتصل إمكانية التنقل السلس في القائمة الرئيسية، وبالتالي تحسين تجربة المستخدم ككل.



وبهذه المناسبة، صرح فيصل التميمي، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي قائلا: يعد طرح تقنية الأوامر الصوتية التفاعلية إضافة جديدة وقيمة لمجموعة عروضنا التي نقدمها لعملائنا الكرام.

إن الاستفادة من الحلول المتطورة للبنك الأهلي الكويتي ستقدم حقبة جديدة من تجربة خدمة العملاء الفورية المحسنة باستخدام صوتهم للتواصل مع خاصية الرد الآلي التفاعلي عن طريق الصوت.



وأضاف التميمي: نظرا للاتجاهات التقنية المتطورة المستمرة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، يحرص البنك الأهلي الكويتي دائما على تطبيق الابتكارات الأحدث من نوعها امتثالا لاستراتيجية البنك الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية سهلة ومبسطة.



ونعتقد أن قيامنا بتطبيق هذه التكنولوجيا ينبع من إدراكنا لرغبة العملاء في الحصول على الخدمات بسرعة وسلاسة، ونحن في البنك الأهلي الكويتي ملتزمون بتبسيط تجربة التعامل مع منتجاتنا وخدماتنا من خلال جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وبساطة بفضل تسخير الابتكارات الرقمية.