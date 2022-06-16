بشرى شعبان



كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة إحصائيتها الدورية حول نتائج تفتيش فريق عمل الظهيرة (إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية) خلال الفترة من 2022/6/1 إلى 2022/6/11، مبينة أن الفريق زار 155 موقعا، والشركات التي تحرر لها إنذار بالمخالفة خلال الزيارة الأولى بلغ 100 وعدد العمالة المتواجدة فيه خلال الحظر 205 عمال، كما تسلم الفريق 9 بلاغات عبر خدمة الواتساب وبلغت عدد الشركات المستوفاة للشروط خلال تفتيش الإعادة 51، ولم يتم تسجيل أي مخالفة، وأهابت الهيئة بأصحاب الأعمال بالاستمرار في الالتزام بقرار الحظر.