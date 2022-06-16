عقدت جمعية مقومات حقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء 14 يونيو 2022 جمعيتها العمومية عن عام 2021 في مقرها بالخالدية برئاسة رئيس مجلس إدارتها د.يوسف الصقر وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ومراقبي وزارة الشؤون عائشة البعيجان وهادي العجمي.



بدأ الصقر الاجتماع مرحبا بالحضور وتقدم بالشكر لمراقبي وزارة الشؤون على متابعتهم لمراحل انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات منذ إرسال الدعوة ومرفقاتها للسادة الأعضاء وحتى يوم الانعقاد، وتوجه بالشكر كذلك لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية على دورهم خلال الفترة السابقة والإنجازات التي ساهموا في تحقيقها والتي أثرت بشكل فاعل على تعزيز رسالة الجمعية في الدفاع عن حقوق الانسان وتأصيلها من منظور الشريعة الإسلامية رغم العديد من التحديات والمعوقات لاسيما خلال أزمة كورونا.



هذا وناقشت الجمعية العمومية بنود جدول الأعمال وانتهت إلى اعتماد التقرير الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة في التجديد لمكتب تدقيق الحسابات للسنة المالية 2022، وختمت فعاليات انعقاد الجمعية العمومية بتزكية مجلس إدارة جديد لعامي 2022 و2023، وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول حيث تم تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: الأستاذ الدكتور يوسف الصقر رئيسا والسيد عبدالله محمد الدمخي نائبا للرئيس والسيد يونس الحاتم أمينا للصندوق والسيد أحمد عباس الرشيدي أمينا للسر والسيدة منى فهد الوهيب عضوا والسيد الحارث بدر الفريج عضوا والسيد عبدالوهاب الشهاب عضوا.