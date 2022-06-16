ندى أبونصر



قام وفد من أعضاء مجموعة المرأة الدولية (IWG) بزيارة منصة الفن المعاصر (كاب) لمشاهدة معرض ديفا! السحر الإيطالي في مجوهرات الموضة، وقد رحبت المرشدة ومنسقة المعرض ليليان ماسكارينهاس والمساعدة بالمعرض ندى شراك والمتطوعة هبة الحموي بعضوات الوفد.



وقالت ماسكارينهاس إن المعرض الدولي الذي قامت بتنظيمه السفارة الإيطالية في الكويت يهدف إلى تقديم مجوهرات الموضة الإيطالية كظاهرة رائعة من الإبداع والتصنيع والتوزيع.



وينقسم المعرض إلى صالتين مختلفتين، للسماح للزوار بالقيام برحلة في تاريخ مجوهرات الموضة الإيطالية من فترة ما بعد الحرب وحتى الستينيات، حتى عصر الألفية وما بعد الألفية.



والمجوهرات المعروضة معظمها مصنوعة بأعداد محدودة جدا أو كقطع فريدة. كلها مصنوعة من قبل مصممين باستخدام تقنيات الإنتاج المختلطة، حيث تعمل التقنيات اليدوية والآلية والرقمية في وئام وانسجام تام.

حضرت الفعالية كل من رئيسة مجموعة المرأة الدولية المنتهية ولايتها، لموسم 2021/2021، كريستيانا بالدوتشي، زوجة السفير الإيطالي في الكويت ورئيسة مجموعة المرأة الدولية الجديدة، لموسم 2022/2023، غادة شوقي، زوجة السفير المصري في الكويت، لتكون آخر فعالية لهذا المرسم ويتم من خلالها إغلاق موسم أنشطة وفعاليات مجموعة المرأة الدولية إلى ان تبدأ الدورة الجديدة للفعاليات في سبتمبر 2022.