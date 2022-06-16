أسامة أبوالسعود



وجه وكيل وزارة الأوقاف ورئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد عمادي 10 رسائل مهمة لأعضاء بعثة الحج الكويتية خلال اللقاء التنويري لأعضاء بعثة الحج لهذا العام 1443 هجرية. وأوصى عمادي خلال اللقاء الذي عقد صباح امس بمقر وزارة الأوقاف بالرقعي أعضاء البعثة بالإخلاص لله عز وجل وتجديد النية لخدمة حجاج بيت الله الحرام واحتساب الأجر، وتحقيق تقوى الله عز وجل.



وأضاف أن «الرسالة الثانية تتمثل في الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى في الأشهر الحرم المعظمة، لكون الطاعة فيها أجرها مضاعف، كما أن الإثم أجره مضاعف، واستشعار قيمة النسك العظيم المقبلون عليه، كون الحج ركن الإسلام الخامس وهو عبادة عظيمة أمر الله بأدائها، وهو من أكبر النعم التي أنعم الله بها على المسلمين وقد رتب الله عز وجل عليه الجنة.



وشدد عمادي في الرسالة الرابعة على ان خدمة الحجيج ضيوف الرحمن شرف كبير، ومن أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وهذا ما يقوم به أعضاء البعثة في البلد الحرام، وقد اختارهم الله عز وجل وشرفهم بخدمة ضيوفه وتوفير الخدمات لهم، والتسهيل عليهم في أداء النسك. وتابع قائلا: «الرسالة الخامسة: أنتم أعضاء بعثة الحج الكويتية، سفراء الكويت أمام العالم الإسلامي، فكونوا خير سفراء لبدلكم، والكويت تستحق منا الكثير لأن نظهر الصورة المشرقة لها ونحن نتعامل (سواء مع حجاج الكويت، أو حجاج العالم الإسلامي، أو في التعامل مع السلطات السعودية).



وأكد عمادي ان بعثة الحج الكويتية تمثل الكويت، والوفود المشاركة في البعثة من كل المؤسسات المشاركة، هي معنية بخدمة الحجاج، وكل وفد عليه مسؤوليات وواجبات وأعمال يجب أن يقدمها، وأن المهام والمسؤوليات كبيرة وعظيمة، وتتم في أيام قليلة، وتحتاج إلى تواصل الجهود، لابد أن يكمل بعضنا بعضا وأن نعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف البعثة.



وأوضح انه وبفضل الله حققت بعثة الحج الكويتية إنجازا غير مسبوق في السنوات السابقة، وحققت صورة مشرقة وطيبة لخدمة الحجاج، وظهر تضافر الجهود بين جميع فرق الوزارات والمؤسسات المشاركة، ونتمنى أن نحقق إنجازا أكبر وأفضل في هذا العام، والأمل معقود عليكم جميعا كل في مجاله واختصاصه والمهام المنوطة به. وأكد ضرورة تطبيق مبادئ العمل المؤسسي، والتقيد بالتوجيهات والتعليمات لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي من أجلها كلفتنا الكويت بهذا الدور.



وطالب عمادي الجميع باحترام أنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية ممثلة بحكومة خادم الحرمين الشريفين وجميع الأجهزة المعنية بتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتقدير جهودهم الجبارة ومواصلتهم عمل الليل بالنهار، وإلزام حملات الحج والحجاج أيضا بالالتزام بهذه الأنظمة واللوائح والقوانين والتعليمات، وتعريفهم أنها ما أقرت إلا رعاية للحجاج ولمصالحهم، ولمساعدتهم والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن والأمان لهم، ولاسيما التعليمات المتعلقة بوباء كورونا.



وختم عمادي كلمته بالقول: «لابد من التعاون والتكاتف بين جميع أعضاء بعثة الحج الكويتية، بهدف تحقيق أفضل النتائج والإنجازات».